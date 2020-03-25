Samanyolu Haber /Gündem / Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni gelişme /25 Mart 2020 11:27

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni gelişme

Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018’de Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

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Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde göğüs cerrahı olarak görev yapan Dr. Selçuk Köse, yeni koronavirüs teşhisi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor. 

Beş gün önce hastalığa yakalandığı belirtilen Dr. Köse, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Köse için ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan bir ilacın bulunması için çağrıda bulunmuş, çağrının ardından virüs tedavisinde etkili olduğu öne sürülen “Favipiravir” adlı ilacın kullanımına başlanmıştı.

Köse'nin eski eşi Filiz Gültekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, getirilen ilk parti Favipiravir’in Köse’ye de verildiğini söylerken, “Selçuk hep insanlara faydalı olmayı seçti. Kanser hastalarının göğüs sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadı. Mesaisinin ardından konserler vererek organ bağışını destekledi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici” dedi.         
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