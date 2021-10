Kaşıkçı cinayetinin merkezindeki Kahtani yeniden sahnede

Suudi el Kahtani kimdir?





Guardian'ın haberine göre Suudi liderliğini destekleyen sosyal medya hesapları son zamanlarda Kahtani'ye övgüler yağdırıyor.Aynı hesaplar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın eski baş danışmanı Kahtani'nin göreve geri döndürülmesi için sosyal medyada etkili bir kampanya yürütüyor. Bu bağlamda binlerce mesaj paylaşılıyor.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın olması itibarıyla ülkenin güçlü simalarından olan ancak Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018'den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, Başsavcılığın beraatini duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor.Kahtani'nin yeniden ortaya çıktığına dair açıklamalar, İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United’ın, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındığının duyurulmasından sonra daha da arttı.İngiltere Premier Ligi’nden geçen hafta yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verilmişti. Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu. İnsan hakları örgütleri, söz konusu satışa şiddetle karşı çıkıyordu.Ancak son günlerde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı destekleyen hesapların, Kahtani'nin yeniden görevinin başına dönmesini isteyen paylaşımlarındaki artış göze çarpıyor.Yetkililerin de Kahtani'yi yeniden göreve getirmeye meyilli oldukları belirtiliyor.Ancak başta ABD Başkanı Joe Biden yönetimi olmak üzere Batılı birçok ülkenin Kahtani'nin geri dönüşüne kesinlikle sıcak bakmayacağı öngörülüyor.Ülke içerisinde ise mayıs ayından başlamak üzere Kahtani lehine sık sık iletiler paylaşılıyor.Çeşitli sosyal medya platformlarında yazılan ve Kahtani'nin 'vatansever' olduğunu iddia eden iletler Temmuz ve ağustos aylarında daha da arttı.İletilerde Kahtani, 'vatansever', 'Kahraman' ve 'lider' olarak tanımlanıyor ve bin Selman'la yan yana olan videoları ve fotoğrafları paylaşılıyor.Birçok analist, Suudi Arabistan gibi her şeyin kontrol altında olduğu bir ülkede yönetimin bilgisi ve izni olmadan bir kişiye yönelik övgülerin yapılamayacağını dile getiriyor.Üst düzey bir Körfez yetkilisi, "Kahtani'nin geri döndüğüne şüphe yok. Soru şu ki, gerçekten gitti mi?" değerlendirmesinde bulundu.Adının açıklanmasını istemeyen ancak Kahtani'yi gördüğünü dile getiren bir Suudi yetkili, "Çok gergindi, paranoyak gibi görünüyor. Hala düşük profilli bir şekilde davranmaya çalışıyor." diye konuştu.Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.Bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş Şelan, Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu.Bu durum Batı'da, Riyad'ın Kahtani'yi 'aklama' çabaları olarak nitelendirildi.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 7 Haziran 1978'de dünyaya gelen Suud el Kahtani, Kraliyet ailesinden olmamasına rağmen çok hızlı bir şekilde yüksek makamlara çıkarak sarayda en etkili isimlerden biri oldu.Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Arap Emniyet Bilimleri Nayif Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.Hava Kuvvetlerinde üniversite mezunu subayların ders aldığı kurslara katıldı.Kral Faysal Hava Akademisi’nde hukuk dersleri verdi ve burada yüzbaşı rütbesine kadar terfi etti.Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde görev yapan Kahtani, daha önce de Kraliyet Divanı Basın İşleri ve Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü ve Kral Abdullah döneminde Muhammed bin Selman'ın ofisinde danışmanlık görevlerini üstlenmişti.Kahtani, özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesiyle oluşan devletin yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak biliniyordu.Suudi Arabistan'daki kraliyete yakın kaynaklar, Kahtani'yi Veliaht Prens Bin Selman'ın "sır katibi" olarak nitelendiriyor.Yine aynı kaynaklara göre Kahtani, birçok konuda Bin Selman adına konuşan ve bazı güvenlik güçlerine talimatlar veren biriydi.Kahtani, Suudi Kraliyet kademelerinde hızla yükselerek Kraliyet Divanı Müsteşarlığına kadar yükseldi.Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde oklar kendisini gösterdi.Veliaht Prens'e çok yakın isimlerden olan 43 yaşındaki Kahtani, bin Selman'ın hızlı yükselişinde çok önemli bir figür oldu.Bin Selman'ın otoritesini her adımda pekiştirmesine katkı sağladı.Krallığın siber güvenlik ve hacker yeteneklerini bir araya getirdi.Önde gelen Suudi iş insanlarının tutuklanması ve gözaltına alınması, Amazon'un patronu Jeff Bezos'un cep telefonunun hacklenmesi ve iki Guardian muhabirini hackleme talimatı da dahil olmak üzere birçok hackeleme olayının merkezinde yer aldığı iddia edildi.Ayrıca 2018'de Suudi aktivist Loujain El Hathloul'u sorgulamak ve tehdit etmekle suçlanıyor.The New York Times'ın haberine göre, 3 bin dolar maaş alan binlerce trolün bağlı olduğu ve muhalifleri tehdit için Twitter’da kurulan ordunun başında yer alan Kahtani, trollere kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları hakkında talimat veren isimdi.