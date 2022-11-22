Samanyolu Haber /Gündem / Kaşıkçı davası kapandı musluklar açıldı: 5 milyar dolar geliyor! /22 Kasım 2022 16:28

Kaşıkçı davası kapandı musluklar açıldı: 5 milyar dolar geliyor!

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü'nün Reuters'ın sorusuna e-posta yoluyla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" denildi.

Konuyla ilgili Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri son 10 yılda inişli çıkışlı bir seyir izlese de Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin ardından Erdoğan iktidarı Riyad'la ilişkileri iyileştirme yoluna gitmişti.

Türkiye son olarak İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yargılama dosyasını kapatarak dosyayı Suudi Arabistan'a göndermiş, bu hamle ilişkilerde yeni bir başlangıç noktası olarak görülmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde Endonezya'da yapılan G20 zirvesinde verdikleri samimi fotoğraflarla dikkat çekmişti.
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