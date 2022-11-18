Kaşıkçı Davasında Selman'a Dokunulmazlık Kararı

Biden yönetimi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın dokunulmazlığının bulunduğuna hükmetti. Karara Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz tepki gösterdi.

Kararın açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hatice Cengiz, “Cemal bugün bir kez daha öldü. Belki de ABD’den adalete yönelik bir ışık olur diye düşündük ama bir kez daha para herşeyin üstesinden geldi. Bu Cemal ve benim bilmediğimiz bir dünya” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın dışişleri bakanlığının uluslararası teamüller kapsamında yaptığı yasal bir tespit olduğu ifade edildi. Açıklamada daha detaylı bilgiler için ABD Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının doğru adres olacağı ifade edildi. Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.





Resmi kararda da Muhammed bin Selman’ın davada dokunulmazlığının olmasıyla ilgili olarak uluslararası hukuk çerçevesinde devlet başkanlarının bu hakka sahip olduklarına vurgu yapıldı.





Eylül ayında Suudi Arabistan Kralı Selman, veliaht prens Muhammed bin Selman’ı aynı zamanda ülkenin başbakanı olarak atamıştı.

Kararda da kraliyetin aldığı bu kararın veliaht prensi uluslararası dokunulmazlık kapsamına aldığı belirtildi.





Muhammed bin Selman daha önce yaptığı açıklamalarda Cemal Kaşıkçı’nın kendisinin talimatıyla öldürüldüğü iddialarını reddetmişti. Ancak daha sonra Selman, cinayetin kendisinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kabul etmişti.





Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsoluğu binasına girdikten sonra bir daha dışarı çıkmamış ve Kaşıkçı’nın içeride öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.