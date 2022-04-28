Kaşıkçı davasını sattı, şimdi de Suudi Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, “Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak."



Açıklamada, “görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı” kaydedildi.



Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün sosyal medya hesabından Suudi Maliye Bakanı ile online bir görüşme yaptığını belirtti.



Nebati Twitter’dan, “Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk” diye yazdı.





Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana gergin. Erdoğan cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tutmuştu.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan’da görülen davada, Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine karar vermişti.