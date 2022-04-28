Samanyolu Haber /Politika / Kaşıkçı davasını sattı, şimdi de Suudi Arabistan'a gidiyor /28 Nisan 2022 09:33

Kaşıkçı davasını sattı, şimdi de Suudi Arabistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüşmek üzere Suudi Arabistan’a gidiyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, “Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak."

Açıklamada, “görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı” kaydedildi.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün sosyal medya hesabından Suudi Maliye Bakanı ile online bir görüşme yaptığını belirtti.

Nebati Twitter’dan, “Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk” diye yazdı.


Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana gergin. Erdoğan cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tutmuştu.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan’da görülen davada, Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine karar vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaşıkçı davasını sattı, şimdi de Suudi Arabistan'a... Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:23