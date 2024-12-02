Kasım ayı anketi yayınlandı: Hangi parti birinci?

Metropoll’ün 2024 Kasım ayı Türkiye’nin Nabzı anketine göre; “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtlayan yurttaşlar CHP’yi birinci sıraya taşıdı. CHP kararsızların, protesto oyların ve yanıtsızların dağıtılmadığı koşullarda 20,02 oy alıyor. AKP ise yüzde 20 ile CHP’nin gerisinde yer alıyor.





ADAY KİM OLMALI?

Cumhuriyet'te yer valan habere göre seçmenler CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı görmek istiyor. ‘CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu yöneltilen seçmenlerin yüzde 37,8’i ABB Başkanı Yavaş’ın ismini verdi. İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6 oy alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,4 oy aldı. Siyasilerin beğeni düzeyi kapsamında sorulan sorularda da Yavaş ve İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.





Metropoll’ün 2024 Kasım ayı Türkiye’nin Nabzı anketine göre, bu pazar seçim olsa CHP sandıktan birinci çıkıyor. 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili resmi sonuçlarına göre AKP yüzde 35,32 oranında oy alırken, CHP yüzde 25,41 ile ikinci sırada yer almıştı. MHP 10,04 oranında oy alırken İYİ Parti 9,90 ile MHP’yi takip etmiş, DEM Parti ise 8,79 oy oranında kalmıştı. Söz konusu anketin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtlayan yurttaşlar CHP’yi birinci sıraya taşıdı. CHP kararsızların, protesto oyların ve yanıtsızların dağıtılmadığı koşullarda 20,02 oy alıyor. AKP ise yüzde 20 ile CHP’nin gerisinde yer alıyor. Zirvede kıyasıya rekabet sürerken DEM parti yüzde 6,5 oy alıyor. MHP yüzde 5,1 oy ile dördüncü sırada yer alırken MHP’yi yüzde 4 oy ile İYİ Parti takip ediyor. Söz konusu anketin en dikkat çeken yanı ise protesto oyların yüzde 16,3, kararsız oyların yüzde 12 olarak görünmesi oldu. Cevapsız bırakılan oyların yüzde 5 olmasıyla birlikte ortaya çıkan dağıtılmamış yüzde 33,3’lük pay dağıtıldığında, CHP yüzde 30,3, AKP yüzde 30, DEM Parti yüzde 9,8, MHP yüzde 7,6, İYİ Parti ise yüzde 6 oranında oy almış oluyor.





ERDOĞAN CHP'Lİ İSİMLERİN GERİSİNDE KALDI

Yurttaşlar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı görmek istiyor. ‘CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu yöneltilen yurttaşların yüzde 37,8’i ABB Başkanı Yavaş’ın ismini verdi. İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6 oy alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7,4 oy aldı. Katılımcıların yüzde 23,8’i ise kararsız olduğunu belirtti. Siyasilerin beğeni düzeyi kapsamında sorulan sorularda da Yavaş ve İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı. Mansur Yavaş yurttaşların yüzde 63,5’inin olumlu oyunu alırken İmamoğlu katılımcıların yüzde 48,7’sinin olumlu oyunu aldı. Erdoğan ise yalnızca yüzde 40 olumlu izlenim alabildi.