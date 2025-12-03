Samanyolu Haber /Gündem / Kasım ayı enflasyonu kaç çıktı? ENAG ve TÜİK arasında uçurum var! /03 Aralık 2025 10:20

Kasım ayı enflasyonu kaç çıktı? ENAG ve TÜİK arasında uçurum var!

TÜİK ve ENAG kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar arasında ise neredeyse 2 kat fark var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak hesaplandı.

TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon yılın ilk on ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53, haziranda yüzde 1,37, temmuzda yüzde 2,06 ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Kasım ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56,82 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2025 Kasım ayında yüzde yüzde 1,19 yıllık ise yüzde 38,28 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans anketine göre kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1,31, yıllık ise yüzde 31,65 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
