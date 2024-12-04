Samanyolu Haber /Gündem / Kasım ayında 32 kadın öldürüldü /04 Aralık 2024 11:45

Kasım ayında 32 kadın öldürüldü

Geçtiğimiz Kasım ayında 32 kadın cinayeti ve 26 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Öldürülen kadınların çoğunluğu evinde öldürülürken, yarısı ateşli silahlarla vuruldu:

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Geçtiğimiz Kasım ayında 32 kadın cinayeti ve 26 şüpheli kadın ölümü yaşandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı verilere göre öldürülen 32 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i hedef olan kadının ölümüne tanık olduğu için, 1’i para istediği bahanesiyle öldürülürken 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kasmı ayında yaşanan kadın cinayetlerinin 17’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığıysa tespit edilemedi. Kasım ayında da, önceki aylarda olduğu gibi öldürülen kadınların çoğu evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 20’si evinde, 2’si sokakta, 2’si arabada, 2’si arazide, 2’si kamusal alanda, 2’i işyerinde öldürülürken, kadınların 3’ünün nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

Bu ay öldürülen kadınların yarısı, yani 16’sı ateşli silahlarla, 8’i boğularak, 6’sı kesici aletle, 1’i darp edilerek öldürüldü. Bir kadının ise nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

Şüpheli kadın ölümlerinde pandemiyleyle birlikte başlayan artış bu ay da devam etti. Kasım ayında kayıtlara geçen 26 şüpheli kadın ölümünün bir kısmı evinde asılı halde veya ateşli silahla vurulmuş olarak bulunan kadınlardan oluşuyor. (HABER MERKEZİ)
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