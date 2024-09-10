Samanyolu Haber /Gündem / Kasım Gülpınar bir görevinden daha 'stifa etti /10 Eylül 2024 16:21

Kasım Gülpınar bir görevinden daha 'stifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifasının ardından bir görevinden daha istifa etti.

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Yerel seçimlerde AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, seçimden 5 ay sonra partisinden istifa etmişti. Gülpınar bir istifa kararı daha aldı.

"SİYASİ ETİK DEĞERLER…"

Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, Türkiye Belediyeler Birliğini seçiminde Yeniden Refah Partisinin önerisiyle encümen olarak seçilen Gülpınar, gelişen süreç ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını “Bağımsız” olarak yürütme kararı almasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümenliğinden istifa etti. Gülpınar’ın söz konusu istifa kararını “siyasi etik değerler” çerçevesinde aldığı söyleniyor.

Gülpınar, partisinden istifa ederken, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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