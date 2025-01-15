Samanyolu Haber /Gündem / Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu kararını verdi: AKP'ye geçecekler mi? /15 Ocak 2025 10:48

Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu kararını verdi: AKP'ye geçecekler mi?

İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun AKP'ye geçeceğinin kesinleştiği iddia ediliyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ise AKP'ye geçmeme kararı verdiği aktarıldı.

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İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun AKP'ye geçeceği iddiaları bu kez iktidara yakın TGRT Haber tarafından "kesin bir bilgi" olarak aktarıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı canlı yayında, Zorlu'nun AKP'ye geçeceğini duyurdu. 

Atik'in açıklamaları şu şekilde: 

"Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması bekleniyor. Yayına gelirken aldığım bilgiler doğrultusunda önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçmesi kesin. Partide ya da Külliye'de görev alacağını duyuyorum Ankara'da. Kürşad Zorlu aynı zamanda telefonlara bakmıyor." 

Kürşad Zorlu, sözcüsü olduğu İYİ Parti'den "Bu zorunlu halde vakit bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir" diyerek istifa etmişti. Zorlu’nun istifasıyla birlikte 2023 seçimlerinde 44 milletvekiliyle parlamentoya giren İYİ Parti’nin sandalye sayısı 29’a düştü. Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı ise 13’e yükseldi. 

GÜLPINAR 'GEÇMİYORUM' DEDİ
Fatih Atik, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve AKP'ye döneceği iddiaları konuşulan Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın kararını da dile getirdi. Buna göre Gülpınar, Atik'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştünüz. Ne yapıyorsunuz, geçiyor musunuz AK Parti'ye?" şeklindeki sorusu üzerine net bir yanıt vererek "Geçmiyorum. Şu an Urfa'ya hizmet etmeyi düşünüyorum" dedi.
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