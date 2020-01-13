Kasım Süleymani suikastinin görüntüleri yayınlandı

Amerikan haber kanalı Fox News, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden hemen sonra Amerikan özel kuvvetleri tarafından çekildiği belirtilen görüntüleri yayınladı. Süleymani üzerinden cüzdan, tabanca, tüfek, nakit para ve şiir kitapları çıktığı belirtildi.





Süleymani’ye Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikastın hemen ardından çekilen görüntüler Fox News’a sızdırıldı. Görüntülerin, Süleymani’nin Bağdat Havalimanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra insansız hava aracından atılan füzeyle öldürülmesinden 1-2 dakika sonra, konvoyu takip eden Amerikan özel timi tarafından çekildiği belirtildi.





Bombanın verdiği hasarı değerlendirmekle görevli tim, yanmakta olan aracı ve içindekilerin cansız bedenlerini görüntüleyip saldırının sonuçlarını teyit etti. İşte bu sırada çekilen görüntüler de Fox News’a sızdırıldı.





Fox News, sızdırılan görseller arasında Süleymani’nin aracın hemen dışında yanmakta olan bedeninin de görüldüğünü, bedenin bazı uzuvlarının kopmuş halde olması nedeniyle bu görüntüyü yayınlamadığını duyurdu.





Süleymani’nin suikasttan sonra üzerinde bulunduğu iddia edilen cüzdan, tabanca, tüfek ve şiir kitaplarının da fotoğrafları yayınlandı.







