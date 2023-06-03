Samanyolu Haber /Spor / Kasımpaşa Beşiktaş maçında son düdükten sonra penaltı kararı /03 Haziran 2023 23:02

Kasımpaşa Beşiktaş maçında son düdükten sonra penaltı kararı

Beşiktaş'în deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında ilginç bir olay yaşandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-2 mağlup ederken, maçın son düdüğünün ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası penaltı kararı verildi.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun’un, Djilobodji’nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR’da incelemeye karar verdi.

VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba’nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.
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