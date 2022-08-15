Samanyolu Haber /Spor / Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında tam 6 gol vardı /15 Ağustos 2022 23:58

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan taraf oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla gali payrılan taraf oldu.

Hafta içinde Slovacko engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde bir üst tura çıkan Fenerbahçe, ligde aldığı farklı galibiyetle moral depoladı.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0'la geçen sarı lacivertlilerin golleri, 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia,45+3. dakikada Emre Mor ile 86 ve 90+2. dakikalarda genç yetenek Arda Güler'den geldi.

FENERBAHÇE PUANINI 4'E ÇIKARDI

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e çıkarttı. Kasımpaşa'nın ise iki maç sonunda henüz puanı bulunmuyor.

Fenerbahçe hafta içinde UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Austria Wien deplasmanına çıktıkran sonra ligde ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa ise gelecek hafta Giresunspor deplasmanına çıkıyor.


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