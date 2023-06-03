Kasımpaşa’yı yenen Beşiktaş ikincilik şansını devam ettirdi

Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı.



Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Tayfur Bingöl kaydetti. Kasımpaşa’nın golleri Aytaç Kara ve Ryan Donk’tan geldi. Cenk Tosun’un bir şutunda ise direk gole izin vermedi.



Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Beşiktaş, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor’a bu sezon evinde ilk mağlubiyetini tattıran Beşiktaş, bu hafta da Kasımpaşa’nın üç maçlık galibiyet serisine son vermiş oldu.



İKİNCİLİK ŞANSINI DEVAM ETTİRDİ



Bu galibiyetle puanını 77 yapan Beşiktaş, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puanını eşitledi.



İkili averajda Fenerbahçe’nin önünde bulunan Beşiktaş, sarı-lacivertli ekibin Galatasaray karşısında mağlup olmasını beklemeye başladı. Ligin son haftasında Gaziantep FK maçında hükmen galip sayılacak olan Fenerbahçe, Galatasaray’a yenilirse, Beşiktaş da son hafta evinde oynayacağı maçta arabam.com Konyaspor’u mağlup ederse, siyah-beyazlılar ligi ikinci sırada tamamlayacak.



Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise haftayı 43 puanla tamamladı.



ABOUBAKAR DÜŞTÜ, GEDSON ATTI



Beşiktaş, karşılaşmada 20. dakika oynanırken Gedson Fernandes’in golüyle öne geçti. Cenk Tosun’un ara pasında Vincent Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erdem Canpolat’tan sıyrılan Vincent Aboubakar topu boş kaleye göndermek isterken dengesini kaybedip düştü. Boşta kalan topu iyi takip eden Gedson Fernandes yerden bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.



Bu golden 10 dakika sonra Beşiktaş Cenk Tosun ile farkı ikiye çıkardı. Welinton’un savunmadan gönderdiği uzun pasta Vincent Aboubakar tek dokunuş ile gönderdiği ara pasında topla buluşan Cenk Tosun bire bir pozisyonda ceza sahasına girer girmez uzak direğe yaptığı yerden vuruşta topu ağlara gönderdi.



İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI



Karşılaşmada 49. dakika oynanırken Arthur Masuaku’nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ara pasında Gedson Fernandes’in dokunuşu sonrası Cenk Tosun topla buluşur buluşmaz topuk pasıyla Vincent Aboubakar’a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazda topu önünde bulan Vincent Aboubakar gelişine yaptığı plase vuruşunda topu ağlara gönderdi.



Kasımpaşa, 62. dakikada Aytaç Kara’nın golüyle farkı ikiye indirdi. Uzak direğe yapılan ortada boş durumda kafa vuruşunu yapan Aytaç Kara, topu ağlara gönderdi.



OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI



Maçın 77. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun Vincent Aboubakar ile girdiği duvar pası sonrası gelişine yaptığı plase vuruşu yan direğe çarpıp dışarı çıktı.



Bu pozisyondan iki dakika sonra Tayfur Bingöl ağları havalandırdı. 68. dakikada Arthur Masuaku’nun yerine oyuna dahil olan Tayfur Bingöl, 79. dakikada farkı yeniden üçe çıkardı. Gedson Fernandes’in gönderdiği ara pasında Tayfur Bingöl kaleci ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahasında yaptığı plase vuruşta sol köşeden topu ağlarla buluşturdu. Tayfur Bingöl, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.



DONK’TAN MUHTEŞEM GOL



Gol düellosunda ağları havalandıran son isim Ryan Donk oldu. 86. dakikada Ryan Donk’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok’un müdahalesine rağmen üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-2 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.



ŞENOL GÜNEŞ’TEN MECBURİ ROTASYON



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.



Savunma hattında iki değişiklik yapan Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley’in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal’a forma verdi. Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond’un yerine ise Jackson Muleka’yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss’in yanı sıra Alexandru Maxim’i yedek kadroya da dahil etmedi.



KADROYA GENÇ TAKVİYESİ



Beşiktaş’ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç’i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.

MULEKA 12 MAÇ SONRA…



Sezon başında Beşiktaş’ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11’de kendine yer buldu. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.



TRİBÜNDE GERGİNLİK



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.



Siyah-beyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulundu.