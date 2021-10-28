'Kasımpaşalı' tavrı gözden düştü

Prof. Dr. Özer Sencar’ın kurduğu Metropoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021” anketinde yer alan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı” grafiğini yayımladı.







Metropoll Araştırma’nın resmi Twitter hesabında “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların oranına dair anket yer aldı.













Kronos'un haberine göre soruya cevap veren 100 kişiden 56,2’si Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamadığını kaydetti. Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığını ifade eden AKP seçmeninin oranı geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,8’den yüzde 23,8’e yükseldi.







Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyen seçmen oranı ise yüzde 4,9.