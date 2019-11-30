Kasımpaşa'yı da yenen Sivasspor liderliğini sürdürüyor

Lider Sivasspor, Kasımpaşa’yı da 2-0 mağlup ederek zirve koltuğunu bırakmadı. Puanını 27’ye yükselten ev sahibi takım üst üste 5. maçını kazandı.





Süper Lig’in 13. haftasında lider Sivasspor evinde Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek bu haftayı da lider tamamlamayı garanti altına aldı. Yiğidolar seyircisi önünde galibiyet serisini 5 maça çıkardı. 27 puana ulaşan ve zirveyi bırakmayan Rıza Çalımbay ve talebeleri şampiyonluk yarışı verilen 2008-2009 sezonundan bu yana 11 yıl sonra ilk defa 5 maç üst üste kazandı. Kırmızı-Beyazlı takımın gollerini Hakan Arslan ve Yatabare kaydetti.





EVİNDE MAĞLUBİYETİ YOK





Son iki haftanın lideri Sivasspor, kendi taraftarı önünde, Kasımpaşa’yı ağırladı. Kırmızı-Beyazlı takım bu sezon sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Son 4 haftada Antalyaspor’u 2-1, deplasmanda Denizlispor’u 2-0, Konyaspor’u 2-0 ve Kayserispor’u 4-1 mağlup eden Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında mücadeleyi 2-0 kazanarak bu haftanın da lideri oldu.





ERKEN GOL SİVAS’I RAHATLATTI







Karşılaşmaya, puana ihtiyacı olan Kasımpaşa baskılı başladı. Ancak gol Sivasspor’dan geldi. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında Mert Hakan’ın ceza sahası üzerinden kafayla indirdiği topu Hakan Arslan hiç durdurmadan direk kaleye gönderdi. Kaleci Fatih Öztürk yanından filelere giden topla Ev sahibi Sivasspor 1-0 öne geçti.





İKİNCİ GOL DE ÇABUK GELDİ





Av sahibi takım 1-0 öne geçmenin morali ile birlikte ikinci golü de buldu. Kasımpaşa’nın ilk golün şoku ile oyun içindeki konsantrasyonunu kaybetti. Kırmızı-Beyazlı takım organize bir şekilde gelerek 17. dakikada skoru 2-0 yaptı. Emre Kılınç’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Goiano, ceza sahasındaki Yatabare’nin önüne tek pas gönderdi. Seri paslaşmalar sonrasında Yatabare’ye topu boy filelere göndererek ilk yarının da skorunu belirledi.





YATABARE’NİN GOLÜNÜ VAR İPTAL ETTİ







Sivasspor maçın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü elinde tuttu. Gol fırsatlarını değerlendiremeyen Sivasspor 90+2’de Yatabare ile bir gol daha buldu. VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ligde bütün maçlarında gol atan ve üst üste 5 maç kazanan tek takım olan Sivasspor 3 puanı 2 golle alarak 27 puana ulaştı. En yakın takipçisi Trabzonspor’a maç fazlasıyla 5 puan fark atan Kırmızı-Beyazlılar haftaya deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacak.





PUAN DURUMU



