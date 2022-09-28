Kasırga Alarmı: Küba karanlığa gömüldü, Florida alarmda

Salı günü öğleden sonra itibariyle yapılan değerlendirmeler ve modellemelerde kasırganın Tampa Körfezi Bölgesi’ni doğrudan vurması kuvvetli bir olasılık olarak görülüyordu.



Akşam saatlerine doğru kasırganın izlediği rotada gözlemlenen değişikliğe göre, Ian kasırgasının Tampa Körfezi bölgesinin biraz daha güneyinde yer alan Sarasota ve Port Charlotte arasında bir bölgeyi vurması öngörülüyor.



Küba’dan sonra Meksika Körfezi’ne doğru daha da güç kazanarak ilerleyen kasırganın Florida’nın batı kıyılarını üçüncü ya da dördüncü kategoride bir kasırga olarak vurması bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanları kasırganın her şekilde tahrip gücü yüksek olacağı uyarısında bulunuyor.



Kasırgalar rüzgarın saatteki hızına göre derecelendiriliyor. Rüzgarın hızının saatte 130-156 mil arasına ulaştığı bir kasırga dördüncü kategoride bir kasırga olarak sınıflandırılıyor.



2,5 milyon kişi tahliye edildi



Florida’nın güneybatısında Tampa Körfezi bölgesi etrafında kıyı şeridine yakın dört bölgede zorunlu tahliye emri, dört bölgede de gönüllü tahliye emri verilmişti.



Bu bölgelerden yaklaşık 2,5 milyon kişi tahliye edildi. Daha güvenli iç kesimlere gitmek için yola çıkan Floridalılar Tampa çıkışında uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Tampa bölgesindeki havaalanları Salı günü öğleden sonradan itibaren kapandı, çok sayıda uçuş iptal edildi.



Tampa bölgesinde halk kum torbaları, tahta ya da alüminyum plakalar ve bariyerlerle kasırgaya karşı önlem aldı.



Yerel yetkililer halka ücretsiz kum torbası tedarik etti ancak bazı bölgelerde talebin fazla olması sebebiyle kum torbaları tükendi.



Kıyı bölgeler hayalet şehre döndü



Körfez bölgesi olması sebebiyle kasırganın doğrudan tehdit etmesinin beklendiği Tampa bölgesinde risk altında olan yerlerden biri de Treasure Island’dı.



Kasırga yüzünden zorunlu tahliye emrinin verildiği Pinellas County’ye bağlı olan ada üzerinde kurulu kente girişler bölge şerifi tarafından kısıtlandı.



Normal koşullarda canlı ve hareketli turistik bir yer olan kent kasırga öncesi hayalet şehre döndü.