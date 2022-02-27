Kasparov’dan Kanter için övgü dolu sözler: Deniz Feneri gibi yol gösteriyor

Resepsiyona New York’tan 50 seçkin insan katıldı. Resepsiyona işkence ve insan hakları ihlalleri yapanlara yaptırım öngören Magnitsky Yasası’nın destekçilerinden ünlü iş insanı Bill Browder da katıldı.







Yemeğin ardından konuşan Bill Browder, Enes Kanter’in sıradışı bir insan olduğunu söyledi. Browder, “İnandığı derğrler uğruna herşeyini rise atabilen ve kimsenin göze alamayacağı ciddi bedeller ödemiş bir kişi. Enes, tanımadığı insanlar için bu bedeli ödüyor. Burada aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.





ENES KANTER YOL GÖSTERİYOR





RDI’nin başkanı Garry Kasparov ise, Enes Kanter’in dünyadaki farklı diktatörlerle ilgili konuştuğu için NBA’de bedel ödediğini söyledi. Bu durumun NBA için utanç verici olduğunu söyleyen Kasparov, “Bu şirketler ve NBA, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan soykırım ve ihlallere gözlerini kapatıyorlar. Diktatörlerin parasını almak için ellerinden gelin yapıyorlar. Her insanın yaşama hakkı özeldir. İster ABD’de ister Çin’de isterse İran’da doğmuş olsun herkes özgürlüğü hakediyor… Enes Deniz Feneri gibi uzun birisi. Bu yolda mücadele etmek isteyenlere yol gösteriyor” ifadelerini kullandı.





Ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom ise, Kasparov ve Browder’a geceyi organize ettikleri için teşekkür etti. Kanter, “Billi ve Garry’den bu sözleri duymak beni çok onurlandırdı. İnsan hakları mücadelesi için bana yol gösterip motive ediyorlar. Onlardan çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum.” dedi.





Başkanlığını Garry Kasparov’un yaptığı Demokrasi Yenileme Girişimi, ABD’de ve yurtdışında liberal demokrasiyi destekleyen ve savunan kar amacı gütmeyen kuruluş olarak görev yapıyor.