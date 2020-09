Kasparov ve Kanter’den “Broken Lives, Silenced Turkey” programına destek

Merkezi ABD’nin Chicago şehrinde bulunan insan hakları kuruluşu Huddled Masses, 12 Eylül günü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak “Broken Lives, Silenced Turkey” (Mahvolmuş Hayatlar ve Susturulmuş Türkiye) isimli program düzenledi.





KASPAROV VE KANTER DESTEK VERDİ

Türkiye’de AKP iktidarında baskıya ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerin anlatımıyla gerçekleşen programa dünyaca tanınmış isimler destek verdi. İngilizce olarak yayınlanan programa Dünyaca meşhur satranç şampiyonu Garry Kasparov, NBA yıldızı Enes Kanter, California federal Milletvekili Eric Swalwell, Film yapımcısı, oyuncu Challen Cates, Aktör Terry Crews, Rice Üniversitesi Profesörü Dr. Craig Considine, TV sunucusu ve yazar S. E. Cupp, Amerika Milli Eğitim eski Bakanı Arne Duncan, Şarkıcı, yapımcı ve oyuncu Alyssa Milano, Tr milletvekili O. F. Gergerlioğlu, Aktivist Cemal Yıldırım programa katkıda bulundu.





Mağdurlardan Türkiye’de kapatılan üniversitede dekan iken 15 Temmuz sonrası ülkede hayat hakkı bulamayanlardan, tıp doktoru olup da tutuklanma endişesiyle yurt dışına çıkanlara, hapis ve hücrede kaldıktan sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalanlardan, MİT tarafından Pakistan’dan kaçırılan eğitimcilere kadar, farklı disiplin ve iş alanlarından kişiler yer aldı.





Kanada’da İnsan Hakları kurumu John Humphrey Centre for Peace and Human Rights’in direktörü olan Renee Vaugeois tarafından sunulan programa, Garry Kasparovun kurup yönettiği Human Rights Foundation, Renew Democracy Initiative ve AST de partner olarak destek verdi.





Programda, ünlüler, ayrıca, Enes Kanter tarafından başlatılan You Are My Hope imza kampanyasına (Youaremyhope.org) desteklerini belirterek insanları bu kampanyaya imza vererek destek olmaya çağırdı.





Huddled Masses kurumu direktörü Dr. Ali Yurtsever, çok ilgi gören bu programın devamının da geleceğini, her ay bir kere benzer program yaparak farkındalığın devamı için gayret edeceklerini ifade etti.