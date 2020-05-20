Kasparov'dan Enes Kanter'e destek

İnsan Hakları Vakfı Başkanı Kasparov, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) forma giyen Enes Kanter'in Türkiye'de insan hakları ihlallerinin durdurulması için başlattığı imza kampanyasına destek verdi.







“Enes Kanter sadece harika bir basketbol oyuncusu değil aynı zamanda cesur bir insan hakları savuncusudur.” diyen Kasparov, Türkiye’de İnsan hakları ve demokrasi konusunda büyük ihlaller yaşandığını belirtti.





KASPAROV: BİRLİK OLMALI VE DİKTATÖRLERE "DUR" DEMELİYİZ





Kasparov, şahsi Twitter hesabında, “Enes Kanter’in kampanyası desteklemekten onur duyuyorum. Umarım siz de desteklersiniz. Türkiye’de demokrasi ve insan hakları çok kötü durumda. Bu global bir sorun ve global bir tepkiyi hakkediyor. Birlik olmalı ve diktatörlere dur demeliyiz. İnsanların perişan ederek güçlenen ve özgürlüğe, hukuka, insan haklarına saygı duymayanlara dur demeliyiz.” ifadelerini kullandı.





Kronos'un haberine göre İnsan Hakları Vakfı Başkanı Kasparov, “Daha iyi bir gelecek ve dünya için mücadele etmek için, kampanyayı lütfen imzalayın.” dedi.





Bu paylaşımının akabinde Kasparov’a Türkiye’den teşekkür mesajları yağdı.





Ünlü basketbolcu Enes Kanter, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar ve haksız yere cezaevinde bulunanlar için Change.org’da “You are my hope/Umudumsun” kampanyasını başlatmıştı.



