Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssü Kastamonu merkez Karamolla köyü. Saat 6.37’de gerçekleşen yerin 6.95 km deriliğindeki deprem Kastamonu merkez, Karabük ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandiili Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4.7, AFAD 4.5 olarak ölçtü.





KASTAMONU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA





Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Saat 06.38de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun.”