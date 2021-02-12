Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem /12 Şubat 2021 09:16

Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu'nun merkezi olan depremin derinliği 13 kilometre olarak belirlendi.

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Depremin merkez üssü Kastamonu merkez Karamolla köyü. Saat 6.37’de gerçekleşen yerin 6.95 km deriliğindeki deprem Kastamonu merkez, Karabük ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandiili Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü  4.7,  AFAD 4.5 olarak ölçtü.

KASTAMONU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat 06.38de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun.”
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