Kastamonu’da sel HES barajını patlattı: Halk evlerin çatılarına çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi tamamen sular altında kaldı. Taşan Ezine çayın ile gelen sel sularına kapılan araçlar ise denize doğru sürüklenmeye başladı.







1 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerinde bulunan HES barajının patlamasıyla evler sular altında kaldı. Jandarma Karakolu da sel sularına teslim oldu. Jandarmanın ekip araçlarını sel suları sürükledi.







Yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde ise HES kanalının patlaması ile bazı köyler sular altında kaldı. Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezinde afete neden oldu. Sel suları araçları sürükledi. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.