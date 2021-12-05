Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu'da selde kaybolmuştu, cesedi 4 ay sonra Sinop'ta bulundu /05 Aralık 2021 13:09

Kastamonu'da selde kaybolmuştu, cesedi 4 ay sonra Sinop'ta bulundu

Kastamonu'da trajik bir olay yaşandı. 4 ay önce yaşanan sel felaketinde kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bir türlü bulunamayan Orhan Kalabalık'ın cesedi Sinop Türkeli sahilinde ortaya çıktı.

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Sinop’un Türkeli ilçesi sahilinde çıkan cesedin, 11 Ağustos'ta Kastamonu Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişiye ait olduğu belirlendi. DNA incelemesinde bulunan cesedin, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu ortaya çıktı.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından 2 Aralık Perşembe günü bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin; gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumundan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitine göre, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu öğrenildi.
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