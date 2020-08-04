Samanyolu Haber /Spor / Kasten öksüren futbolcuya kırmızı kart geliyor /04 Ağustos 2020 10:45

Kasten öksüren futbolcuya kırmızı kart geliyor

İngiltere Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni bir kılavuz yayımladı. Yeni kurallara göre, rakip takımın oyuncusunun veya hakemin üzerine bilerek öksüren futbolcuya sarı ya da kırmızı kart gösterilebilecek.

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Hayatın tüm alanını etkilemeye devam eden koronavirüs pandemisi, İngiltere'de futbolda yeni uygulamanın devreye girmesine neden oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle rakip takımın veya hakemin üzerine bilerek öksüren futbolcuya sarı ya da kırmızı kart gösterilebilecek.

Yeni yayımlanan kılavuza göre bu kural hemen tüm seviyelerde yürürlükte olacak ve Kovid-19 tedbirleri sürdüğü sürece de devam edecek.

Ancak kararın uygulanması için hakem, öksürme eyleminin karşı takımı veya maç görevlisine yakın mesafeden yüzüne karşı ve kesin bir şekilde bilerek yapıldığından emin olmak zorunda.

Karara göre ‘ceza 'saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil veya hareket kullanma’ kategorisinde sayılacak.

Kararda, hakemin 'rutin öksürükleri' cezalandırmaması ve kötü niyetli bir tavır sayılmamasına rağmen sahaya tükürmekten kaçınmalarını hatırlatması gerektiği de belirtildi.

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