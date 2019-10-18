Katalan lider Puigdemont kendi isteğiyle Belçika’da teslim oldu

Carles Puigdemont'un avukatının Belçika basınına yaptığı açıklamaya göre, Puigdemont sabah saatlerinde kendi isteğiyle karakola giderek ifade verdi.

İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont'un İspanya'ya dönmek istemediği, Belçika adaletine güvendiği ifade edildi.





İspanya'nın yasadışı ilan ettiği, Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.



