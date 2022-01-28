Samanyolu Haber /Dünya / Katalonya parlamentosundan 'cadı' özrü /28 Ocak 2022 00:21

Katalonya parlamentosundan 'cadı' özrü

Katalonya parlamentosu, 15-18'inci yüzyıl arasında 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen bine yakın kadını resmen 'affeden' ve onurlandıran bir kararı kabul etti.

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İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya parlamentosu, 15-18'inci yüzyıl arasında 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen bine yakın kadını resmen 'affeden' ve onurlandıran bir kararı kabul etti.

Yerel tarih dergisi Sapiens'in girişimiyle kabul edilen kararda, yüzlerce yıl önce 'cadı' oldukları gerekçesiyle işkenceye maruz bırakılan ve asılarak idam edilen bine yakın kadından özür dilendi.

TARİHÇİLER İSİMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Karar, hem 100'den fazla Avrupalı tarihçinin "Onlar cadı değildi, onlar kadındı" başlıklı manifestosunun, hem de İskoçya, İsviçre ve Norveç'te de kabul edilen benzer tasarıların ardından geldi. Katalonya parlamentosunun girişimine ön ayak olan tarihçiler, 15-18'inci yüzyıllar arasında 'cadılık' suçlamasıyla işkence yapılan ve öldürülen 700'den fazla kadının ismini ortaya çıkarmıştı.

“İSİMLERİ SOKAKLARA VERİLSİN” ÇAĞRISI

Katalonya parlamentosunun kadın milletvekillerinden Jenn Diaz, kararın ardından yaptığı açıklamada "Bize eskiden cadı diyorlardı, şimdi 'feminazi' veya 'histerik, cinsel açıdan öfkeli' diyorlar. Geçmişte 'cadı avı'na çıkıyorlardı, biz şimdi bu yaşananlara kadın cinayeti diyoruz" ifadelerini kullandı. Özerk hükümetin başkanı Pere Aragonès ise cadı avlarını 'kurumsallaştırılmış kadın cinayetleri' olarak niteledi. Katalonya'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, yeni kararla affedilen kadınların isimlerinin sokaklara verilmesini de talep etti.
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