Samanyolu Haber /Gündem / Katar, 2024'te Almanya'ya doğal gaz göndermeye başlayacak /20 Mayıs 2022 17:12

Katar, 2024'te Almanya'ya doğal gaz göndermeye başlayacak

Katar dışişleri bakanı, 2024 yılında Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) göndermeye başlamayı umduklarını açıkladı.

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Katar'ın başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thanii Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte, Katar'ın 2024'te Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) göndermeye başlamayı umduğunu söyledi.

Almanya, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rus doğal gaz bağımlılığından kurutlmayı amaçlarken LNG terminalleri kurma planlarını hızlandırıyor.

Katar Emiri ise, ilerleyen saatlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek. Görüşmede bu konunun da konuşulması bekleniyor.
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