Samanyolu Haber /Gündem / Katar, Gazze planıyla ilgili Hamas ve Türkiye ile görüşecek /30 Eylül 2025 14:58

Katar, Gazze planıyla ilgili Hamas ve Türkiye ile görüşecek

Katar, Gazze planıyla ilgili toplantının Salı günü ilerleyen saatlerde Hamas ve Türkiye ile yapılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Katar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını görüşmek üzere Salı günü Hamas müzakerecileri ve Türkiye ile görüşmeler yapacağını açıkladı. Katarlı bir dışişleri bakanlığı sözcüsü, Hamas’ın planı “sorumlu bir şekilde inceleyeceğini” belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari, bir basın toplantısında, “(Hamas) müzakere heyeti planı sorumlu bir şekilde inceleyeceğine söz verdi” dedi. Ayrıca, “Bugün bir başka toplantı daha olacak ve Türk tarafı da müzakere heyetine katılacak” diye ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katar, Gazze planıyla ilgili Hamas ve Türkiye ile görüşecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:10