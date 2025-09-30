Katar, Gazze planıyla ilgili Hamas ve Türkiye ile görüşecek

Katar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını görüşmek üzere Salı günü Hamas müzakerecileri ve Türkiye ile görüşmeler yapacağını açıkladı. Katarlı bir dışişleri bakanlığı sözcüsü, Hamas’ın planı “sorumlu bir şekilde inceleyeceğini” belirtti.



Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari, bir basın toplantısında, “(Hamas) müzakere heyeti planı sorumlu bir şekilde inceleyeceğine söz verdi” dedi. Ayrıca, “Bugün bir başka toplantı daha olacak ve Türk tarafı da müzakere heyetine katılacak” diye ekledi.



