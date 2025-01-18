Katar: Gazze'de ateşkes, pazar sabahı 08.30'da başlayacak

Mısır ve ABD ile birlikte müzakerelerde arabuluculuk yapan ülkelerden Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşmanın tarafları ve arabulucularla koordine edildiği üzere Gazze Şeridi'ndeki ateşkes, 19 Ocak Pazar günü Gazze yerel saatiyle 08.30'da başlayacak. Bölgede yaşayanlara önlem almalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Buna göre, Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes yarın sabah Türkiye saatiyle 09.30'da yürürlüğe girecek.





İsrail hükümetinin 15 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Hamas ile ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onaylamasının ardından Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkesin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapıldı.Öte yandan, Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'da yer alan bir habere göre, İsrail ordusu, dün kabine toplantısında ateşkes ve rehine takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek beş kişilik Filistinli aileyi öldürdü.İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda aralarında üç çocuğun bulunduğu Kudra ailesinin beş ferdi hayatını kaybetti. Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti. Han Yunus'un batı sahilinde İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu da Filistinli bir kadın yaralandı.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün gece saatlerinde yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.