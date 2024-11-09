Samanyolu Haber /Dünya / Katar Hamas'tan ülkeyi terk etmesini istedi /09 Kasım 2024 14:22

Katar Hamas'tan ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'nin Hamas'ı ülkeden kovması için Katar'a baskı yaptığı, bunun üzerine Doha yönetiminin Hamas'tan ülkeden çıkmalarını istediği iddia edildi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Katar, 2012'den beri ev sahipliği yaptığı Hamas temsilcilerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Times of Israel ve Financial Times gazetelerinde yer alan habere göre ABD, "ateşkese yanaşmadığı" gerekçesiyle Katar'ın Hamas'a daha fazla ev sahipliği yapmasına karşı çıkıyor.

Washington'un uyarısı üzerine Doha yönetimi Hamas ofisini kapatma kararı aldı, örgüt temsilcileri yaklaşık 10 gün önce bu durumdan haberdar edildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de "Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilebilir olmadığını" söyledi. Washington süreci yakından izlerken Hamas'a Doha'dan çıkmaları için bir son tarih verilip verilmediği bilinmiyor. Konuya ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail basınına göre sayısı bilinmeyen Hamas yetkililerinin gidebileceği muhtemel ülkeler arasında Türkiye ve İran da var.

Örgüt, Suriye iç savaşı yüzünden Şam ofisini kapatarak Doha'ya yerleşmişti. Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da yaşıyordu. Haniye'nin ardından lider seçilen Yahya Sinvar'ın ölümünden sonra yönetimin yeniden Katar'daki bir isme geçmesi bekleniyordu.

Katar, ABD ve Mısır'la birlikte İsrail-Hamas arasında arabuluculuk yapıyor. Savaşa sadece geçen yılın Kasım ayında bir haftalığına ara verilmiş, yüzlerce Filistinli mahkûm ve onlarca rehine serbest kalmıştı. Ateşkes görüşmelerinin son turu geçen Ekim ortasında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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