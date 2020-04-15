Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt YouTube kanalında bu ilginç durumu yorumladı.

İşte Bozkurt'un yorumundan başlıklar...

Katar Hava Yolları, İstanbul'a ne taşıyor? Katar katar paralar... Çil çil altınlar... Karantinada Katar'dan gelen esrarengiz uçaklar ne taşıyor?





Türkiye’nin hava yolu bağlantısının Koronavirüs salgını sebebiyle kapatıldığı bir dönemde Arap Yarımadası’nın minik ülkesi Katar’dan İstanbul’a uçak seferleri devam ediyor.





İstanbul’a Kocaeli'nden girmek yasak, Katar’dan kalkan uçakla gelenlere kapılar sonuna dek açık.





Doha-İstanbul güzergâhında karşılıklı bir seferler ne anlama geliyor? Karantina kuralları ile tamamen çelişen bu uçuşları niçin izin veriliyor?





Katar Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a ne taşınıyor?





Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ı İstanbul'da tespit edildiği hâlde hangi turist uçakla İstanbul'a gelmeyi göze alır?





Uçakların dolar ve altın taşıdığı iddialarına hükûmet niye sessiz?





Muhalefet konunun üzerine niye gitmiyor?