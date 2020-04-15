Samanyolu Haber /Gündem / Katar Hava Yolları, İstanbul'a ne taşıyor? /15 Nisan 2020 09:57

Katar Hava Yolları, İstanbul'a ne taşıyor?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden seyahat taleplerinin düşmesine rağmen seferlerine devam eden birkaç havayolundan biri olan Qatar Airways'in İstanbul uçuşları merak konusu oldu.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla dış hat uçuşlarını yasaklamasına rağmen, Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Doha’dan İstanbul'a direkt seferlerine devam ediyor. 
Peki bu normal mi? 

Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt YouTube kanalında bu ilginç durumu yorumladı. 



İşte Bozkurt'un yorumundan başlıklar... 

Katar Hava Yolları, İstanbul'a ne taşıyor? Katar katar paralar... Çil çil altınlar... Karantinada Katar'dan gelen esrarengiz uçaklar ne taşıyor?

Türkiye’nin hava yolu bağlantısının Koronavirüs salgını sebebiyle kapatıldığı bir dönemde Arap Yarımadası’nın minik ülkesi Katar’dan İstanbul’a uçak seferleri devam ediyor. 

İstanbul’a Kocaeli'nden girmek yasak, Katar’dan kalkan uçakla gelenlere kapılar sonuna dek açık.  

Doha-İstanbul güzergâhında karşılıklı bir seferler ne anlama geliyor? Karantina kuralları ile tamamen çelişen bu uçuşları niçin izin veriliyor? 

Katar Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a ne taşınıyor? 

Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ı İstanbul'da tespit edildiği hâlde hangi turist uçakla İstanbul'a gelmeyi göze alır? 

Uçakların dolar ve altın taşıdığı iddialarına hükûmet niye sessiz? 

Muhalefet konunun üzerine niye gitmiyor? 
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