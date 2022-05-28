Samanyolu Haber /Spor / Katar iddiası Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı /28 Mayıs 2022 10:17

Katar iddiası Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı

Katarlıların Galatasaray Adası’nı satın almayı düşündüğü yönündeki haberlerin ardından Galatasaray camiası adeta ayağa kalktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Galatasaray var oldukça, Galatasaray Adası’nın satılması söz konusu dahi olamaz” dedi.

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Sarı-Kırmızılı kulübün eski ikinci başkanlarından Doğan Hasol, “Galatasaray Adası kırmızı çizgimizdir” derken, Işın Çelebi de, “Hiç kimse Galatasaray Adası’nı satamaz, satmaya da tevessül edemez” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Galatasaray camiasından gelen tepkiler şöyle:

BURAK ELMAS: GALATASARAY VAR OLDUKÇA GALATASARAY ADASININ SATILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Burak Elmas (Galatasaray Spor Kulübü Başkanı): Galatasaray Adası’nı bizim dönemimizde uzun süren bir hukuki mücadele sonucunda kiracıdan arındırarak tekrar kulübümüze kazandırdık. Galatasaray var oldukça, Galatasaray Adası’nın satılması söz konusu dahi olamaz. Galatasaray hayatta oldukça, Galatasaray Adası’nın satılması gibi bir opsiyon mümkün değil. Galatasaray Adası’nda yapılacak herhangi bir işlemin, kulübümüzün genel kurulundan yani üyelerimizin onayından geçmesi gerekir. Galatasaray genel kurulu böyle bir şeye asla izin vermez. Başta biz asla izin vermeyiz.

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DOĞAN HASOL: GALATASARAY ADASI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dr. Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol (Eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, Cumhuriyet yazarı): Galatasaray Adası kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası, Galatasaray Spor Kulübü tarihinin bir parçasıdır. Birçok spor dalı orada gelişti. Kürek ve yüzmenin kökenleri orada başladı. Galatasaray Adası, Galatasaray için vazgeçilmez bir değerdir. Galatasaray’ın satılık malı yoktur. Bu böyle biline. Olamaz böyle bir şey. Zaten Galatasaray Adası’nın yıktırılması çok anlamsızdı, yönetimin çok büyük bir hatasıydı. Kiracıyı çıkaracaklarmış. Kiracıyı çıkarmak için evinizi yıkar mısınız?

Işın Çelebi: Hiç kimse onu satamaz, satmaya tevessül edemez, satmayı düşünemez

Prof. Dr. Işın Çelebi (Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı): Galatasaray’ın ilkeleri ve gelenekleri, Galatasaray’a; malını, mülkünü satmak üzerine değil tam tersi yeni gayrimenkuller koyarak gelişmeyi öngörür. Galatasaray Adası, Galatasaray’ın sembol değerlerinden biridir. Hiç kimse onu satamaz, satmaya tevessül edemez, satmayı düşünemez. Galatasaray Adası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi kadar değerlidir ve değerli olmaya devam edecektir. Ve yeni mülkler Galatasaray’ın mal varlığına eklenmelidir.
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