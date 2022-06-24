Samanyolu Haber /Dünya / Katar ile Mısır arasında 7 yıl sonra bir ilk /24 Haziran 2022 23:55

Katar ile Mısır arasında 7 yıl sonra bir ilk

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 yıllık bir aranın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret düzenlediği ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından havalimanında karşılandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 yılın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Bahreyn'in Doha'ya uyguladığı ambargonun kalkmasından bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahire'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

En son 2015 yılında Mısır'ı ziyaret eden Al Sani'yi Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, liderlerin iki ülke arasından ikili ilişkilerin yanı sıra, ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeyi ele alacakları belirtildi. Ayrıca, iki ülkenin ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası siyasi konuların da görüşüleceği ifade edildi.

Ziyaret, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman'ın Mısır'a 5 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamasından iki aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti.


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