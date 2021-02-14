Samanyolu Haber /Dünya / Katar ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem /14 Şubat 2021 21:32

Katar ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bazı Arap ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar'la varılan normalleşme anlaşması sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin yeniden başladığının duyurulduğu belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Katar Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan ile Katar arasında ticari faaliyetler Ebu Semra sınır kapısı üzerinden bugün başladı.

Katar Gümrük Genel İdaresi, Katar ile Suudi Arabistan arasında Ebu Semra sınır kapısı üzerinden ticari faaliyetlerin bugün yeniden başladığını duyurdu.

Açıklamada Suudi Arabistan'daki Selva sınır kapısı ile Katar'daki Ebu Semra sınır kapısı arasındaki ticari faaliyetlerde normal ticari düzenleme ve denetimlere ek olarak Covid-19'un yayılmasını önleyecek ek önlemlerin de alınacağı belirtildi.

Buna göre kamyon sürücülerinin son 72 saatte alınmış Covid-19 negatif test sonuçlarını gösteren ve Suudi Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış sertifikaları sunmalarının isteneceği, aksi durumda Katar'a girmelerine izin verilmeyeceği bildirildi. Gelen ürünlerde kısıtlanmış ya da tehlikeli ürün olup olmadığı kontrolünün de yapılacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ile Katar arasında 4 Ocak'ta Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yıllık zirve toplantısında imzalanan Ula Bildirisi'nin ardından Suudi Arabistan Selva sınır kapısında gümrük faaliyetlerini 9 Ocak'ta yeniden başlamıştı. Ula Bildirisi ile varılan uzlaşmayla Körfez ülkeleri ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceği ve Katar'a yönelik ambargonun kaldırılacağı açıklanmıştı.
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