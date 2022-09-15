Katar’ın askeri araçları Türkiye’de konuşlanacak

Son olarak İstanbul'un iki yakasını Boğaz'ın altından kara yolu olarak birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne ortaklığıyla gündeme gelen Katar sermayesinin konumu gündemdeki yerini korurken, geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmanın yürürlüğe girdiği Resmi Gazete'de de yayımlanarak ilan edildi.Bu anlaşma uyarınca Katar askeri unsurlarının geçici olarak Türkiye'de bulunmasına izin verildiği ifade edildi.Türkiye ile Katar arasında 2 Mart’ta imzalanan anlaşma bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.“2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir"