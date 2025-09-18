Samanyolu Haber /Dünya / Katar'ın, İsrail’e karşı UCM başkanıyla görüşmesinin anlamı ne? /18 Eylül 2025 17:00

Katar'ın, İsrail’e karşı UCM başkanıyla görüşmesinin anlamı ne?

Katar, geçen hafta topraklarına düzenlenen İsrail saldırısının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde hukuki girişimlerde bulunmak için temaslarını hızlandırdı. Katar’ın başmüzakerecisi Muhammed el-Huleyfi, Lahey’de UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

Bir Katarlı yetkili yaptığı açıklamada, “İsrail’in Katar’a yönelik saldırısından sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için tüm hukuki ve diplomatik yolları değerlendiriyoruz” dedi. Yetkili, saldırının “hukuka aykırı” olduğunu ve “uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini teşkil ettiğini” vurguladı.

Geçen haftaki saldırı, Katar’da bulunan Hamas’ın siyasi büro liderlerini hedef almıştı. Hamas yöneticilerinin saldırıdan sağ kurtulduğu, ancak beş üye ile Katar’ın iç güvenlik gücünden bir subayın öldüğü açıklandı. Bu gelişme, güvenliği uzun süredir ABD’ye dayanan Körfez ülkelerinde şok etkisi yarattı.

Katar, UCM’de gözlemci statüsünde olduğu için doğrudan dava açma yetkisine sahip değil. Ancak Doha’da yapılan acil toplantının ardından Arap ve İslam ülkeleri, üye devletlere İsrail’in eylemlerini durdurmak için “tüm hukuki ve etkili önlemleri” alma çağrısında bulundu.

Huleyfi, X hesabından yaptığı paylaşımda Lahey ziyaretinin, “İsrail’in Katar’a yönelik yasa dışı silahlı saldırısına karşı hukuki yolları araştırmakla görevli ekibin çalışmalarının bir parçası” olduğunu söyledi.

UCM geçtiğimiz yıl, Gazze savaşında sivilleri kasten hedef almak ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanmak suçlamalarıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında dava açmıştı. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas komutanı Muhammed Deif için de yakalama kararı çıkarılmıştı. Deif’in daha sonra İsrail tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 65 bin 141 kişi hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katar'ın, İsrail’e karşı UCM başkanıyla görüşmesinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:04