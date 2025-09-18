Katar'ın, İsrail’e karşı UCM başkanıyla görüşmesinin anlamı ne?

Bir Katarlı yetkili yaptığı açıklamada, “İsrail’in Katar’a yönelik saldırısından sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için tüm hukuki ve diplomatik yolları değerlendiriyoruz” dedi. Yetkili, saldırının “hukuka aykırı” olduğunu ve “uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini teşkil ettiğini” vurguladı.



Geçen haftaki saldırı, Katar’da bulunan Hamas’ın siyasi büro liderlerini hedef almıştı. Hamas yöneticilerinin saldırıdan sağ kurtulduğu, ancak beş üye ile Katar’ın iç güvenlik gücünden bir subayın öldüğü açıklandı. Bu gelişme, güvenliği uzun süredir ABD’ye dayanan Körfez ülkelerinde şok etkisi yarattı.



Katar, UCM’de gözlemci statüsünde olduğu için doğrudan dava açma yetkisine sahip değil. Ancak Doha’da yapılan acil toplantının ardından Arap ve İslam ülkeleri, üye devletlere İsrail’in eylemlerini durdurmak için “tüm hukuki ve etkili önlemleri” alma çağrısında bulundu.



Huleyfi, X hesabından yaptığı paylaşımda Lahey ziyaretinin, “İsrail’in Katar’a yönelik yasa dışı silahlı saldırısına karşı hukuki yolları araştırmakla görevli ekibin çalışmalarının bir parçası” olduğunu söyledi.



UCM geçtiğimiz yıl, Gazze savaşında sivilleri kasten hedef almak ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanmak suçlamalarıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında dava açmıştı. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas komutanı Muhammed Deif için de yakalama kararı çıkarılmıştı. Deif’in daha sonra İsrail tarafından öldürüldüğü doğrulandı.



Yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 65 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

