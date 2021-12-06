Samanyolu Haber /Gündem / Katar itiraf etti; Türkiye'deki krizden istifade edip ucuza kapatmak istiyorlar /06 Aralık 2021 16:43

Katar itiraf etti; Türkiye'deki krizden istifade edip ucuza kapatmak istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla basın toplantısında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrrahman Es-Sani, “Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye’de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrrahman Es-Sani, ‘Türkiye’nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları’ değerlendirdiklerini söyledi. Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının büyük ve olumlu olduğunu vurgulayan Es-Sani, “Bu kriz geçici bir krizdir. İnşallah aşılacaktır” dedi.

Katarlı bakanın toplantının soru cevap kısmında Reuters muhabirinden Türkiye ekonomisiyle ilgili gelen soruya, “Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin endişeleriniz hakkında -eğer böyle bir endişe varsa- bize biraz bilgi verir misiniz? Katar Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kaosu aşmasına nasıl yardımcı olabilir? Acaba siz Katar’a ekonomik destek mi talep etmeye geldiniz?” sorularına yanıtında, Türkiye’deki ekonomik durumu yakından izlediklerini belirtti.

‘DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR’ 

Şeyh Muhammed, “Türk kardeşlerimizin alacakları önlemler bu krizin aşılmasını sağlayacak. Bizim Türkiye’yle olan ilişkilerimiz çok güçlüdür. Desteğimiz devam ediyor. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur. Ve biliyorsunuz ki, Katar’ın Türkiye’deki yatırımları eskiye dayalı ve yeni değildir, çok sağlam temellere dayalı. Bu kriz geçici bir krizdir ve inşallah aşılacak, böyle meydan okumalardan daha güçlü çıkarız” diye konuştu.

Reuters’ın aktardığına göre Katarlı bakanın ‘Türkiye’nin yaşadığı ekonomik zorluklardan ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek istediklerini’ söylemesi dikkat çekti.

ÇAVUŞOĞLU: TAMAMEN KATILMIYORUM 

Çavuşoğlu ise bu yanıtın ardından sözü alarak, “Tamamen katılmadığımı söylemek isterim çünkü çok karamsar bir tablo çizdiniz” dedi. Çavuşoğlu, “Öyle bir tablo çizdiniz ki, Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi. Bu doğru değil, ekonomik göstergelere baktığınız zaman, Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Sadece OECD’de değil, dünyada ilk sıralarda. Ve uluslararası kuruşlar da bu büyüme oranlarını güncellediler” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin ekonomisinde düzelme görüleceğini söyleyerek, “Biz bugün Katar’a, herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik” dedi.


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