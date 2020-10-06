Samanyolu Haber /Gündem / Katar, Kraliyet ailesi için Türkiye’de saray yaptırıyor /06 Ekim 2020 11:08

Katar, Kraliyet ailesi için Türkiye’de saray yaptırıyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arazi almasının ardından Kraliyet Ailesi'nin Yalova'da saray yaptırdığı ortaya çıktı. Türk inşaat firması, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen sarayın yüzde 75'inin tamamlandığı duyurdu.

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Katar’ı yöneten Sani Hanedanı, Yalova’da saray yaptırıyor. Koç Yapı A.Ş.’nin sahibi olduğu Hamit Cenk Koç, Kraliyet Ailesi’yle anlaşarak 10 bin metrekarelik bir saray kompleksi inşa ettiklerini açıkladı.



Koç, inşaatın yüzde 75’inin tamamlandığını belirterek, komplekste 3 bin m2’lik meclis odaları, 3 bin m2’lik konaklama alanları, 500 m2’lik toplantı alanları ve yeşillik alanlardan oluştuğunu söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned’in Kanal İstanbul çevresinde büyük bir araziyi kapattığı ortaya çıkmıştı 


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