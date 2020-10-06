Katar, Kraliyet ailesi için Türkiye’de saray yaptırıyor

Katar’ı yöneten Sani Hanedanı, Yalova’da saray yaptırıyor. Koç Yapı A.Ş.’nin sahibi olduğu Hamit Cenk Koç, Kraliyet Ailesi’yle anlaşarak 10 bin metrekarelik bir saray kompleksi inşa ettiklerini açıkladı.













Koç, inşaatın yüzde 75’inin tamamlandığını belirterek, komplekste 3 bin m2’lik meclis odaları, 3 bin m2’lik konaklama alanları, 500 m2’lik toplantı alanları ve yeşillik alanlardan oluştuğunu söyledi.







Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned’in Kanal İstanbul çevresinde büyük bir araziyi kapattığı ortaya çıkmıştı







