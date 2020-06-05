Katar’la swap anlaşmasında dolar kuru 12.5 Lira’dan hesaplandı

Fox Tv’de gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Muharrem İnce, önemli bir iddiayı gündeme getirdi. İnce, Katar ile yapılan swap anlaşmasında dolar kurunun 12 Lira 50 Kuruş olarak baz alındığını söyledi.





İnce bu iddiasıyla ilgili şunları söyledi: “Katar ile yapılan swapta 10 milyar dolar karşılığında 68 milyar mı koydunuz yoksa 125 milyar mı koydunuz? Eğer böyle ise dolar kuru 12.50 Lira olarak baz alınmış. Bunu bilgiye dayanarak söylüyorum.”









İnce, konuşmasının AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın programı için kesilmesi ve Haber Global canlı yayınını terk etmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:









“Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dakika kala dediler ki Erdoğan’a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum bana önce cumhurbaşkanı okçular vakfında konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler. Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş olsun ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim.





Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan’ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan’ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan’a bağlanınca bekledim. Bekledim tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim. Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. reyting almıyor.”