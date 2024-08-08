Katar medyasından çarpıcı Türkiye analizi: Instagram yasağı ile İsrail'den...

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.



Bazı uzman isimlerin görüşlerinin alındığı haberde, Türkiye'nin İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddete tepki göstermekten uzaklaştığına dair yorumlar yapıldı. Önceki gün Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sunmasını hatırlatan Al Jazeera, "Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru ve Instagram yasağı Türkiye'nin İsrail'den uzaklaştığının son işaretleri" başlığını kullanırken, "Türk hükümeti bazı kesimler tarafından Gazze için yeterince çaba göstermemekle eleştirilse de birçok ilişkiyi kesmek için harekete geçti" ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir Filistin'i savunan açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekilirken Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı "One Minute" krizine de vurgu yapıldı. Mavi Marmara baskını sonrasında ilişkilerin 7 Ekim 2023'te İsrail-Hamas savaşına kadar normalleşmeye başladığı hatırlatılırken o zamandan beri Erdoğan'ın çok sert bir şekilde İsrail'i eleştirdiği de belirtildi.



Fakat haberde, "Fakat son haftalarda Türkiye tutumunda giderek daha kararlı hale geldi. Çarşamba günü, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına katılma beyanını resmen sundu. Bazı analistler, UAD'ye şikayette bulunma hamlesinin büyük ölçüde sembolik olduğunu ve daha çok hükümetlerini Filistinlilerle dayanışma göstermeye çağıran seçmenleri ve muhalifleri yatıştırmayı amaçladığını söylüyor" yorumu yapıldı.



Haberde ayrıca Instagram'a getirilen yasağın da çok sayıda Türk vatandaşını rahatsız ettiği belirtildi.