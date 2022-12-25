“ERDOĞAN’IN KATARA SADECE MAÇ İZLEMEYE GİTMEDİĞİ ANLAŞILDI”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, limanlarda süre uzatımını içeren düzenleme sonrası Katar’dan 2 milyar dolar geleceğine dair basına yansıyan haberlere dikkat çekti.Budak, Katarlılar tarafından işletilen Antalya Limanının 2028 yılında biten işletme süresinin, 2047 yılına kadar ihalesiz uzatılmasını öngören kanun teklifinin AYM’nin iptal kararına rağmen TBMM’de yeniden kabul edildiğini hatırlattı. Budak “Eskiden IMF kredilerinin serbest kalması için TBMM yasal düzenleme yapardı. Şimdi Katardan sermaye gelmesi için TBMM düzenleme yapıyor. Katar örtülü IMF haline geldi. Limanlarda süre uzatımı sonrası kredi musluğu açıldı. Seçimi kazanmak için Türkiye’yi Katar’ın istediklerini yapmak zorunda bırakan iktidar, utanmalıdır” dedi.Antalya Limanı'nın işletme süresini ihalesiz 49 yıla çıkaran düzenlemenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışını izlemek için gittikten sonra dördüncü kez TBMM’ye geldiğini söyleyen Budak şöyle konuştu:“İktidar Katar’a verdiği sözler nedeniyle ne Anayasa mahkemesi kararı ne de hukuk tanımıyor. Türkiye’nin geleceğini sırf seçim kazanmak için Katar sermayesine ipotek etmekten çekinmiyorlar. Göz göre göre hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. IMF ile şeffaf yürütülen ilişkilerin, gayri resmi, hukuk dışı bir biçimi şeffaflıktan uzak bir biçimde Katar ile ortaya konuluyor. Yıllarca IMF zulmünden ülkeyi kurtardık diyenler, ülkemizi Körfez sermayesinin oyuncağı haline getirerek seçim kazanmaya çalışıyorlar. Erdoğan’ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupasına sadece maç izlemeye gitmediği belli oldu.""KATAR SERMAYESİNE BAŞKA HANGİ SÖZLERİ VERDİNİZ?"Antalya Limanı'nın Katar sermayesine verilen tavizlerin şimdilik son halkası olduğunu söyleyen Budak "Yapılan ikili görüşmelerde başka hangi sözlerin verildiğini bilemiyoruz. Önce Tank Palet Fabrikasını peşkeş çektiler, ardından Borsa İstanbul ve son olarak Antalya Limanı. Katar sermayesinin sonraki hedefi neresi olacak, son derece gizli kapaklı pazarlıklarla yürüttükleri için bilemiyoruz. Seçimden önce kaynak yaratmak için Katar sermayesine başka hangi sözleri verdiniz?” ifadelerini kullandı.