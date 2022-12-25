Samanyolu Haber /Politika / Katar 'örtülü IMF' haline geldi /25 Aralık 2022 16:22

Katar 'örtülü IMF' haline geldi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Katarlılar tarafından işletilen Antalya Limanı'nın 2028 yılında biten işletme süresinin, 2047 yılına kadar ihalesiz uzatılmasına tepki göstererek "IMF ile şeffaf yürütülen ilişkilerin, gayri resmi, hukuk dışı bir biçimi şeffaflıktan uzak bir biçimde Katar ile ortaya konuluyor" dedi.

SHABER3.COM

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, limanlarda süre uzatımını içeren düzenleme sonrası Katar’dan 2 milyar dolar geleceğine dair basına yansıyan haberlere dikkat çekti.

Budak, Katarlılar tarafından işletilen Antalya Limanının 2028 yılında biten işletme süresinin, 2047 yılına kadar ihalesiz uzatılmasını öngören kanun teklifinin AYM’nin iptal kararına rağmen TBMM’de yeniden kabul edildiğini hatırlattı. Budak “Eskiden IMF kredilerinin serbest kalması için TBMM yasal düzenleme yapardı. Şimdi Katardan sermaye gelmesi için TBMM düzenleme yapıyor. Katar örtülü IMF haline geldi. Limanlarda süre uzatımı sonrası kredi musluğu açıldı. Seçimi kazanmak için Türkiye’yi Katar’ın istediklerini yapmak zorunda bırakan iktidar, utanmalıdır” dedi.

“ERDOĞAN’IN KATARA SADECE MAÇ İZLEMEYE GİTMEDİĞİ ANLAŞILDI”

Antalya Limanı'nın işletme süresini ihalesiz 49 yıla çıkaran düzenlemenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışını izlemek için gittikten sonra dördüncü kez TBMM’ye geldiğini söyleyen Budak şöyle konuştu:

“İktidar Katar’a verdiği sözler nedeniyle ne Anayasa mahkemesi kararı ne de hukuk tanımıyor. Türkiye’nin geleceğini sırf seçim kazanmak için Katar sermayesine ipotek etmekten çekinmiyorlar. Göz göre göre hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. IMF ile şeffaf yürütülen ilişkilerin, gayri resmi, hukuk dışı bir biçimi şeffaflıktan uzak bir biçimde Katar ile ortaya konuluyor. Yıllarca IMF zulmünden ülkeyi kurtardık diyenler, ülkemizi Körfez sermayesinin oyuncağı haline getirerek seçim kazanmaya çalışıyorlar. Erdoğan’ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupasına sadece maç izlemeye gitmediği belli oldu."

"KATAR SERMAYESİNE BAŞKA HANGİ SÖZLERİ VERDİNİZ?"
Antalya Limanı'nın Katar sermayesine verilen tavizlerin şimdilik son halkası olduğunu söyleyen Budak "Yapılan ikili görüşmelerde başka hangi sözlerin verildiğini bilemiyoruz. Önce Tank Palet Fabrikasını peşkeş çektiler, ardından Borsa İstanbul ve son olarak Antalya Limanı. Katar sermayesinin sonraki hedefi neresi olacak, son derece gizli kapaklı pazarlıklarla yürüttükleri için bilemiyoruz. Seçimden önce kaynak yaratmak için Katar sermayesine başka hangi sözleri verdiniz?” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katar 'örtülü IMF' haline geldi Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:30