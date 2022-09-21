Katar, ülkenin kapılarını kapattığını açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da olağanüstü günler yaşanıyor.





Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Katar'a, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında sadece belirlenen özel kimlik kartı olan kişilerin giriş yapabileceği açıklandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu. Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için "Hayya" isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.