Katar ve Irak'ta patlama sesleri! İran'dan ABD üslerine füze saldırısı

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı. İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail basını ise İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.









20.40 BEYAZ SARAY'DA ALARM: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİVE EDİLDİ





20.37 KÖRFEZ ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI KAPATTI





20.26 İRAN: 'KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ'





20.13 KATAR SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





20.01 ABD KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlik nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz" uyarısı yapıldı.









19.46 İRAN'DAN BİLDİRİ: 'VUR KAÇ DÖNEMİ SONA ERDİ'

Bildiride, "İran düşmanlarına bir kez daha uyarıyoruz: Vur-kaç dönemi sona erdi. Güçlü ve halkın desteklediği İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığıyla, her yeni düşmanca saldırı, ABD'nin bölgedeki askeri gücünün hızlıca zayıflamasına, utanç verici şekilde Orta Doğu'dan çekilmesine ve İslam dünyası ile özgürlük isteyen halkların ortak hedefi olan Siyonist tehdidin ortadan kaldırılmasına yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı.





İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin de dahil olmasıyla gerilim yükseldi. ABD'nin İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırı sonrası beklenen misilleme geldi. İran'ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.İşte İran'ın ABD üslerine saldırısında dakika dakika yaşananlar...İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.İran’ın ABD’ye yönelik misilleme saldırısı sonrası Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını kapattı.Bahreyn ve Kuveyt’te sirenlerin çaldığı ve insanların sığınaklara gittiği iddia ediliyor.İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini ve üssün "yok edildiğini" duyurdu.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı" ifadelerine yer verildi.Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu.Katar Savunma Bakanlığı, "İran'ın ABD üssüne saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok" açıklamasını yaptı. Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.İran Silahlı Kuvvetleri, operasyonun ardından bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Değerli İran halkı, ABD'nin zalim rejimi, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine açık bir saldırı düzenleyerek uluslararası hukuku ihlal etti. Bunun üzerine, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Karargahı'nın yönetiminde, Devrim Muhafızları Ordusu 'Ya Eba Abdillah el-Hüseyin' parolasıyla Beşaretü'l-Feth Operasyonu'nu başlattı ve Katar'daki El-Udeyd Üssü'nü güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısıyla hedef aldı. Bu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli stratejik merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargâhıdır" ifadelerine yer verildi.Silahlı Kuvvetlerin bu kararlı adımının Beyaz Saray ve müttefiklerine net bir mesaj olduğu vurgulanan bildiride, "İran İslam Cumhuriyeti, yüce Allah'a, inançlı halkına ve köklü tarihine dayanarak, ülkesinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaktır" denildi.İran'ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı. İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail basını ise İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.