Katar yabancı yatırımcılara oturum izni verecek

Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar artık 5 yıllık oturum izni alabilecek. Körfez ülkesi yabancı yatırımcı çekerek ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Önceden yabancıların ülkede yatırım yapabilmesi için Katarlı bir firmanın veya bir Katar vatandaşının kefil olması gerekiyordu.





Katar Haber Ajansı’nın haberine göre Katar yabancı yatırımcılara oturum vizesi verilmeye başlanacağını pazartesi günü duyurdu. 5 yıllık oturum fırsatından gayrimenkul geliştiricileri de yararlanabilecek. Ancak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkede gayrimenkul satın alarak oturum alınıp alınamayacağına net değil.





Katar’ın yabancılara karşı oturum vizesinde değişikliğe gitmesi Körfez ülkelerinin iki seneden bu yana uyguladığı diplomatik ve ekonomik ambargonun ardından geliyor. Katar, Körfez’deki en büyük üçüncü ekonomi.





Doğal gaz zengini Katar Ocak 2018’te bir çok sektörde yabancıların yüzde 100 sahipliğinde yatırım yapılmasının önünü açmıştı. Katar yönetimi enerji dışındaki gelirlerini arttırmayı planlıyor. Yabancılar önceden Katar borsasında işlem gören şirketlerde yüzde 49’una sahip olabiliyordu.