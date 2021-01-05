Samanyolu Haber /Dünya / Katar'a ambargo kalktı /05 Ocak 2021 10:07

Katar'a ambargo kalktı

Körfez ülkeleri tarafından teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a uygulanan ambargo Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını dün akşamdan itibaren açmasıyla son buldu.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2019 Haziran'ından itibaren Katar ile olan kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmış, bu ülkeyle ekonomik ilişkilerini kesmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında Kuveyt ve Katar emirlerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

Trump yönetiminden adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan üst düzey bir yetkili de söz konusu krizi çözmek için salı günü Suudi Arabistan'da bir anlaşma imzalanacağını belirterek "Körfez İşbirliği Konseyi çatlağında bir atılım yaşadık" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile müttefik olan 4 Arap ülkesinin Trump yönetiminin son döneminde böyle bir karar almasıysa dikkati çekti. Anlaşma gereği Katar da kriz nedeniyle uluslararası hukuk çerçevesinde açtığı davaları geri çekecek.

Bu kapsamda Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner ve 3 kişilik bir heyet Suudi Arabistan'a gidecek.

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