Samanyolu Haber /Gündem / Katar'a asker tezkeresi Meclis'ten geçti /05 Ekim 2022 21:05

Katar'a asker tezkeresi Meclis'ten geçti

FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonu için TSK'nın ülkede görev yapmasına ilişkin tezkerenin Meclis'te yapılan görüşmede kabul edildiği açıklandı.

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Kasım ayında Katar'da düzenlenmesi planlanan FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkede görev yapmasına ilişkin tezkerenin Meclis'te yapılan görüşmede kabul edildiği açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında Katar'da 6 ay süreyle görevlendirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Tezkerede, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek Görev Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir" ifadesi kullanıldı.
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