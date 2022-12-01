Samanyolu Haber /Spor / Katar Dünya Kupası'nda bir ilk: Kadın hakem görev aldı /01 Aralık 2022 23:19

Katar Dünya Kupası'nda bir ilk: Kadın hakem görev aldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor...

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Birçok farklı konuda ilklere sahne olan 2022 Dünya Kupası bu kez de Kosta Rika-Almanya karşılaşmasıyla kayıtlara geçti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev aldı. Fransız hakem Staphanie Frappart, Kosta Rika-Almanya karşılaşmasının orta hakemi oldu. Üstelik yardımcıları da hemcinsiydi! Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ve Meksika'dan Karen Medina oldu.

Frappart karşılaşma öncesinde mücadelenin oynanacağı Al Bayt Stadyumu'nu gezdi, zemini kontrol etti. Başarılı hakem daha sonra yine ekibiyle birlikte ısınmak için sahaya çıktı.


Maça dakikalar kala resmi formasını giyen Frappart sahaya çıktığında büyük ilgi odağı oldu. Frappart'ın merak edilen performansı dikkatle izlendi. Oyuncular da iyi niyetleriyle Fransız hakemin işini zorlaştırmadı.


KATAR'DAKİ İLKLER 

1- 1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupası ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde organize ediliyor.
2- Ortadoğu'nun yazın kavurucu sıcakları yaşaması sebebiyle de Dünya Kupası takvimi alışık olduğumuz yaz döneminde değil, ilk kez kış sezonunda gerçekleştiriliyor.
3- İlk kez Dünya Kupası'na katılan Katar, 20 Kasım'da Ekvador ile açılış maçına çıktı. Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı durduramayınca sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi olarak kayıtlara geçti.
4- Katar, A Grubu'nda Ekvador'un ardından Senegal ve Hollanda'ya da kaybederek 3'te 0 çekiyor ve turnuvadan elenen ilk takım oluyor. Böylece Dünya Kupası'na en erken veda eden ilk ev sahibi oluyor.
5- En öne çıkan ilklerin yanı sıra bugün de çok farklı bir ilki yaşadık.



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