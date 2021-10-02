Katar'da ilk kez milletvekili seçimleri yapılıyor

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için sandık başına gitti. Oldukça sınırlı bir yetki alanı bulunan mecliste, ülkede yasak olduğu için siyasi partiler olmayacak.







ÜÇTE BİRİNİ EMİR ATAYACAK





Katar'daki 30 seçim bölgesinde toplamda 234 aday meclise girmek için yarışıyor. Ancak bu kişiler, 45 sandalyeli meclisin 30'unu dolduracak. Geri kalan sandalyeler bizzat Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak. Bununla birlikte yasama yetkisi de Emir'in elinde bulunuyor. Meclisin savunma, güvenlik, ekonomi ve yatırım gibi konularda hiçbir yürütme yetkisi bulunmuyor. Ülkede siyasi partiler kanunen yasak.





'KİŞİNİN DEDESİ KATARLI OLMALI' ŞARTI





Katar'da daha önce yerel seçimler düzenlenmeye başlamıştı. Şimdi ise ilk kez milletvekili seçimleri düzenleniyor. Temmuz sonunda Katar Emiri tarafından yayımlanan kararnamede, parlamento üyeliğine seçme-seçilme hakkına sahip olunabilmesi için 'asli uyruğun Katar olması' şartı ve 'kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı' getirilmişti.





'AŞİRETLER ARASI PAYLAŞIM'





Georgia Eyalet Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nden Allen Fromherz, 'Al Sani ailesinin sembolik olarak güç paylaşımı fikrini ciddiye aldığını ancak bu kurumsal paylaşımı diğer Katarlı aşiret gruplarıyla birlikte etkin hale getirdiğini' söylüyor.





Petrol zengini ülkede Katarlılar ülkede sınıfsal ve toplumsal olarak ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor. Toplam 2.8 Katar nüfusuna karşın ülkede 1.2 milyon yabancı işçi bulunuyor. Çoğu Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Filipinlerden gelen işçiler Katar'daki işgücünün yüzde 94'nü oluşturuyor. Kafala sistemi adı verilen sistemde yabancı işçilerin pasaportlarına da el koyuluyor.