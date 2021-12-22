Katar'daki Süper Kupa finalinde düdük çalacak isim belli oldu

TÜRKİYE DIŞINDA DAHA ÖNCE DE OYNANMIŞTI





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’da oynanacak. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.2006 yılından önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve sonrasında ismi 'Süper Kupa' olarak değiştirilen turnuva, 4. kez Türkiye dışında oynanacak. Süper Kupa; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanmıştı.2006: Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Frankfurt)2007: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Köln)2008: Galatasaray 2-1 Kayserispor (Duisburg)