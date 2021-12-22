Samanyolu Haber /Spor / Katar'daki Süper Kupa finalinde düdük çalacak isim belli oldu /22 Aralık 2021 20:44

Katar'daki Süper Kupa finalinde düdük çalacak isim belli oldu

Bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da oynanmasına karar verilen Süper Kupa maçını yönetecek ismin de belli olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.

2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’da oynanacak. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

TÜRKİYE DIŞINDA DAHA ÖNCE DE OYNANMIŞTI

2006 yılından önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve sonrasında ismi 'Süper Kupa' olarak değiştirilen turnuva, 4. kez Türkiye dışında oynanacak. Süper Kupa; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanmıştı.

Önceki senelerde Almanya'da oynanan karşılaşmaların yerleri ve skorları ise şu şekilde:

2006: Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Frankfurt)

2007: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Köln)

2008: Galatasaray 2-1 Kayserispor (Duisburg)
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