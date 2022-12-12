Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan 'Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet' iddialarına yalanlama /12 Aralık 2022 14:46

Katar'dan 'Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet' iddialarına yalanlama

AP'de stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Doha yönetiminin açıklamasında, haberlerin 'asılsız' olduğu ileri sürüldü.

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Katar, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için AP'de stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Katar Avrupa Birliği Misyonu, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddialara ilişkin resmi Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. 'Bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği' belirtilen açıklamada, haberlerin 'asılsız olduğu' savunuldu.

Ne olmuştu?

Belçika Federal Savcılığı'ndan 9 Aralık'ta yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu. Açıklamada, yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde ise eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti.

Belçika medyasındaki haberlere göre AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili ile Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Resmi açıklamalarda ise Kaili ile diğer parlamenterlerin, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı ifade ediliyor.
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